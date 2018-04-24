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Творческая мастерская Худкружок
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Творческая мастерская Худкружок 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Худкружок — это объединение профессионалов: художников, архитекторов, дизайнеров и педагогов. Основная цель занятий — развитие творческого мышления у детей. Уроки сочетают в себе как классические методики, принятые в художественном образовании (наброски фигуры человека с натуры, объемное конструирование, изучение перспективы и т.д.), так и современные приемы — мозаика из винтиков и гаек, например. Педагоги считают, что такие разные подходы способны вдохновить и заинтересовать детей, помочь им развивать фантазию.
Заниматься в Худкружке могут люди от 3 до 99 лет (именно такой возрастной ценз указали его создатели), поэтому приходить сюда вместе с детьми могут не только родители, но и дедушки-бабушки. Стоимость разового занятия от 500 руб., есть льготные тарифы. Худкружок действует на нескольких площадках, расписание и цены можно уточнить на сайте мастерской.
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