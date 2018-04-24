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В Сиверском двухлетняя девочка получила серьезные ожоги из-за горячей еды
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В Сиверском двухлетняя девочка получила серьезные ожоги из-за горячей еды 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Гатчинском районе Ленинградской области маленькая девочка получила тяжёлые ожоги, перевернув на себя тарелку с горячей едой.
Днём 23 апреля из квартиры в посёлке Сиверский в Гатчинскую районную больницу в тяжёлом состоянии доставили девочку 2016 года рождения. Медики диагностировали у неё термические ожоги груди, живота и бедер.
По предварительным данным, ребёнок опрокинул на себя тарелку с горячей едой. Родители в этот момент находились дома. Известно, что семья благополучная и не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
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