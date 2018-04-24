В Сиверском двухлетняя девочка получила серьезные ожоги из-за горячей еды

В Гатчинском районе Ленинградской области маленькая девочка получила тяжёлые ожоги, перевернув на себя тарелку с горячей едой.

Днём 23 апреля из квартиры в посёлке Сиверский в Гатчинскую районную больницу в тяжёлом состоянии доставили девочку 2016 года рождения. Медики диагностировали у неё термические ожоги груди, живота и бедер.

По предварительным данным, ребёнок опрокинул на себя тарелку с горячей едой. Родители в этот момент находились дома. Известно, что семья благополучная и не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.