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В Британии больному младенцу вынесли смертный приговор
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В Британии больному младенцу вынесли смертный приговор 

News.ru 1 час назад
23-месячного Альфи Эванса отключили от аппарата жизнеобеспечения после того, как его родители проиграли дело в Верховном суде. Отец ребенка Том Эванс заявил, что после прекращения подачи кислорода Альфи продолжает дышать самостоятельно, передает The Guardian.
Альфи Эванс страдает от тяжелого неврологического заболевания и долгое время пребывает в коме. Британские врачи заявили, что продолжать лечение бесполезно, и никакой надежды на спасение ребенка нет.
Родители младенца долгое время пытались перевезти Альфи в Италию для лечения в римской больнице. За них даже заступился папа римский Франциск, однако суд принял решение отключить ребенка от системы жизнеобеспечения.
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