В Британии больному младенцу вынесли смертный приговор

23-месячного Альфи Эванса отключили от аппарата жизнеобеспечения после того, как его родители проиграли дело в Верховном суде. Отец ребенка Том Эванс заявил, что после прекращения подачи кислорода Альфи продолжает дышать самостоятельно, передает The Guardian

Альфи Эванс страдает от тяжелого неврологического заболевания и долгое время пребывает в коме. Британские врачи заявили, что продолжать лечение бесполезно, и никакой надежды на спасение ребенка нет.