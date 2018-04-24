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В музее «Динотопия» экскурсии проводят дошкольники
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В музее «Динотопия» экскурсии проводят дошкольники 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Свыше 50 динозавров представлено в экспозиции музея «Динотопия», который открылся для дошколят на одной из образовательных площадок школы №1368.
Музей «Динотипия» в школе №1368 создан в рамках городского проекта «Необычное в обычном: электронный музей „Дошколенок“. Стоит отметить, что название музея происходит из мини-сериала, где так назывался вымышленный остров, на котором люди и динозавры жили в гармонии. Коллекционировать динозавров в школе №1368 стали, потому что дошколята очень интересуются древними ящерами. Дети с удовольствием узнают о жизни этих животных, запоминают сложные названия. Сейчас около 50 динозавров украшают экспозицию музея. Их приносили сами воспитанники и сотрудники, — говорит методист образовательной площадки для дошкольных групп №1 школы №1368 Татьяна Рябцева. Все откликнулись, поэтому коллекцию удалось собрать достаточно быстро.
Музей стал не только выставочной, но и образовательной платформой, куда приходят воспитанники даже других образовательных площадок и изучают этих доисторических животных. Дети пробуют себя и в роли экскурсоводов: показывают другим дошколятам экспонаты музея, рассказывают о жизни и разнообразии древних ящеров. Кроме того, детей знакомят с разными профессиями: экскурсовода, палеонтолога, археолога. Причем не только в теории, но и на практике. Например, чтобы малыши почувствовали себя палеонтологами, для них организовали раскопки: они искали и собирали из пазлов картинку динозавра.
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