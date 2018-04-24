В школах ЮЗАО на уроках мужества детям рассказывают о войне и подвиге русского народа

Ребята к 9 мая выпускают школьные стенгазеты, а преподаватели организуют встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и праздники, посвященные Победе. Сегодня мы рассказываем о человеке, который помог выжить детям — узникам Бухенвальда.

Второклассница школы № 2103 из Ясенева Галя Аветисян вместе с мамой и учителем начальных классов Екатериной Николаевной Ахмеровой написали статью для школьной газеты к 9 мая. Статья называется «Клоун из Бухенвальда» — об узнике концлагеря, бывшем артисте цирка из Ростова, который помогал детям жить в страшном лагере смерти. Вот отрывок из статьи:

«Мы с мамой поехали в гости к ее родителям в город Можга и посетили музей «Набат памяти». Один из залов музея посвящен узникам концлагеря Бухенвальд. Там я узнала историю удивительного человека — Якова Семеновича Гофтмана — клоуна-эксцентрика, участник ВОВ, узника Бухенвальда. Сценический псевдоним «Дядя Яша». Псевдоним в лагере: Яков Никифоров.

Бухенвальд — «Лагерь смерти» — так называли это место узники томившиеся здесь, за колючей проволокой с током высокого напряжения, под дулами пулеметов на сторожевых вышках. Когда в детском бараке в Бухенвальде — появился новый уборщик, мало кто обратил на это внимание. Невысокого роста, худощавый дядя Яша был обычным заключённым. Но вскоре дети узнали, что он — настоящий цирковой клоун, работавший до войны в цирке в городе Ростове. Детвора обожала довоенного клоуна Яшу. И в условиях концлагеря клоун Яша устраивал для маленьких узников Бухенвальда настоящие представления: шутил без умолку, показывал фокусы, забавные репризы. Даже создал смешной музыкальный инструмент: прицепил к обычной швабре две натянутые лески.

Из российских ребятишек, томившихся в Бухенвальде, хотели сделать немецких рабочих для самой тяжёлой работ. Дети забывали свои имена, фамилии, не знали, откуда они родом. Яков Гофтман не хотел, чтобы дети забыли свои русские имена. Он писал фамилию ребёнка русскими буквами на песке, чтобы её легко можно было стереть при приближении охранников, а дети запоминали.

Яков Семенович Гофтман смог выжить в аду концентрационного лагеря, встретить победу, освобождение из «Лагеря смерти». Последние годы своей жизни этот необыкновенный человек, ставший легендой для маленьких узников Бухенвальда, провёл с близкими в родном городе. Поэт Риталий Заславский написал целую поэму про старого клоуна, который ушел на войну, попал в концлагерь и там, рискуя жизнью, готовил для детей представления».

Галя Аветисян и ее одноклассники изучают историю Великой Отечественной войны и с нетерпением ждут открытого урока, посвященного празднованию Великой Победы, ведь в этот день к ним в гости придут ветераны и расскажут о войне.