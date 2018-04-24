Четверню выписали из роддома Новосибирска

В Новосибирске в пятницу, 13 апреля, родились четверняшки. По словам врачей, такой случай — редкость. Первая беременность и сразу четверо детей. Марина говорит, что малыши уже показывают характер, особенно когда приходит время кормления. 16 апреля Марина и ее супруг придумали имена. Детей назвали Екатерина, Иван, Алена и Полина.

«Даже слезы наворачиваются, — говорит Марина. — Это очень трепетно. Катя, которая у меня на руках, еще покажет себя. Характер разный у всех, темперамент тоже абсолютно разный».

Сейчас мама и дети чувствуют себя хорошо. Сегодня, 24 апреля, их всех выписывают из роддома. По словам врачей, в роддоме №4 Новосибирска ранее четверня появилась на свет почти четверть века назад.

«И вот через 24 года снова родились сразу четверо детей. Принято считать, что это результат вспомогательных репродуктивных технологий, но, как ни странно, и прошлая четверня, и эта стали результатом, скажем так, спонтанного и произвольного зачатия», — говорит главный врач Новосибирского городского клинического перинатального центра Иван Поздяков.

Добавим, что предоставление мер социальной поддержки жительнице Новосибирска Марине Стекловой взял под личный контроль врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов . Сегодня перед выпиской он посетил многодетную мать в Новосибирском городском клиническом перинатальном центре.

«Все меры поддержки, которые предусмотрены федеральным и региональным законодательством, мы готовы оказать. По всем возникающим вопросам просьба обращаться, будем оказывать содействие», — отметил Сергей Нелюбов.

Для семьи определили персонального соцработника, который в удобное время приедет и поможет в оформлении документов на получение сертификатов на материнский капитал и областной семейный капитал, на получение ежемесячной денежной выплаты для детей в многодетной семье и других выплат и пособий.