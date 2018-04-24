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Конкурсный набор в Московский детский театр эстрады
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Конкурсный набор в Московский детский театр эстрады 

Ezhikezhik.ru 58 минут назад
Московский детский театр эстрады объявляет ежегодный конкурсный набор на новый учебный год. Мамы и папы, бабушки и дедушки, подарите ребенку радость творчества.
Вот уже несколько десятилетий Московский детский театр эстрады является признанной кузницей юных талантов. Среди выпускников такие звезды, как Светлана Светикова, Полина Гагарина, Елена Перова и другие.
В новом учебном году Московский детский театр эстрады приглашает к обучению на четырех основных отделениях: вокальном, хореографическом, театральном и подготовительном. К участию в конкурсном прослушивании приглашаются мальчики и девочки в возрасте от 4 до 11 лет.
Предварительная регистрация обязательна. Задать все интересующие вопросы, а также зарегистрироваться можно на сайте vstudio.ru.
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