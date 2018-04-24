Ещё
Мастерская VORHOUSE дарит комплект детской мебели «Три поросенка» при заказе домика-конструктора «ЯСАМ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мастерская VORHOUSE дарит комплект детской мебели «Три поросенка» при заказе домика-конструктора «ЯСАМ» 

Ezhikezhik.ru 58 минут назад
Мастерская VORHOUSE объявила об акции, которая будет полезна родителям, чьи дети проводят лето на даче, в деревне или в загородном доме: только до 15 мая при заказе домика-конструктора «ЯСАМ» каждый держатель карты Family получит в подарок комплект деревянной детской мебели «Три поросенка».
Домик-конструктор «ЯСАМ» — очень нужная детская летняя вещь. Малыши могут играть в собственном доме, а родители будут рады, что дети проводят лето с друзьями на улице, могут спрятаться от жары и зноя или оставить свои игрушки под крышей в дождик. Домик сделан из сосны, и легко собирается детьми самостоятельно по подробной инструкции. Помощь взрослых нужна только при сборке крыши. Домик не разбирается на зиму, он может простоять много лет.
Комплект «Три поросенка» — это столик и две скамеечки к нему. В обычное время он стоит 3900 рублей, но если родители решатся на покупку домика-конструктора, они получат его бесплатно, предъявив карту лояльности ЕжикFamily.
Чтобы получить скидку, скачайте приложение сайта «ЕжикЕжик» для Apple или Android. В разделе «Скидки» найдите карточку Мастерской VORHOUSE и получите промо-код, который позволит добавить в заказ комплект «Три поросенка».
Читайте также:
Куда поехать с детьми на майские праздники: 8 городов вокруг Москвы
15 вдохновляющих цитат из новых книг по воспитанию
10 родительских мемов недели, в которых вы узнаете себя
Ezhikezhik.ru: последние новости
Восьмиклассников Москвы проверят на наркотики Кибербуллинг: что делать, если ребенка травят в интернете одноклассники Конкурсный набор в Московский детский театр эстрады
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Как уходили знаменитости1
«Последний герой»: что стало с участниками20
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение