Восьмиклассников Москвы проверят на наркотики

Новостное агентство «Интерфакс» , ссылаясь на пресс-службу городского Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, сообщило о том, что учеников восьмых классов московских школ будут проверять на употребление наркотиков.

В прошлом году тестирование проводилось среди учеников 10 классов и учащихся первых курсов профтехучилищ. В этом году в Департаменте решили проверить детей более младшего возраста.

От прохождения тестирования можно отказаться, однако в Департаменте говорят, что такие отказы как раз помогают выявить группу риска, и с отказавшимися детьми будет проводиться «дальнейшая адресная работа».

«На основании результатов тестирования школьников в 2018 году в Москве будет организована индивидуальная работа с учащимися, допускающими немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ и их родителями», — сказали в пресс-службе.

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