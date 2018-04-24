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Лекция «Если у ребенка заикание»
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Лекция «Если у ребенка заикание» 

Ezhikezhik.ru 57 минут назад
Педагогика Lab. — проект Московского института психоанализа и Центр толерантности Еврейского музея приглашают на лекцию профессора Татьяны Григорьевны Визель «Если у ребенка заикание».
Откуда возникает заикание? Спикер — Татьяна Григорьевна Визель — д. псих. н., профессор, автор более 200 научных и научно-популярных публикаций, один из ведущих отечественных нейропсихологов. — расскажет об истории изучения этого заболевания. О причинах заикания у детей, об актуальных методах и приемах лечения. О том, что может помочь ребенку, а также о том, чего стоит избегать.
На встрече родители получат практические рекомендации, которыми они могут воспользоваться дома.
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