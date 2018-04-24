Министерство транспорта отказалось от запрета перевозить детей в колясках в метро

Мы уже писали о новых правилах Метрополитена, согласно которым запрещалось перевозить детей в колясках не только на эскалаторах, но также на платформах и в вагонах метро. В документе, опубликованном для общественного обсуждения, запрещалось перемещаться по станции с младенцем в коляске. Этот предполагаемый запрет вызвал негативную реакцию родителей в социальных сетях и на публичных слушаниях.

Так, в социальных сетях сайта «ЕжикЕжик» на Фейсбуке и в Инстаграме при обсуждении законопроекта высказывались следующие возражения:

Сначала сделали парковки платные, да и мест свободных днём с огнём, так теперь ещё и ограничения по перевозу детей в колясках.

А если дети погодки — двоих на руках держать, а если мама беременна, ей ребенка на руках тащить и коляску еще, а давка в вагоне — не зайдёшь.

В Европе делают все возможное, чтобы общественный транспорт для любых категорий граждан был доступный: лифты в метро для людей с колясками, специальные места в вагонах, чтобы их поставить и не мешать другим. Приседающее автобусы.

Тогда в фойе метро на каждой станции, должны стоять приспособления для перевозки детей и транспортировки детских колясок пассажиров в метро. Или матерям должны обеспечить иные доступные средства передвижения.

Конечно, здравый смысл есть, но нежизненно все это. Пусть тогда введут бесплатный перевоз детей на такси).

И в Министерстве прислушались к возражениям общественности. Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что перевозка детей в колясках в метро будет запрещена только на эскалаторах и при входах и выходах из вагонов поездов. То есть перемещаться по платформе и находиться в вагоне метро ребенок сможет не на руках у взрослого.

«Проект документа в настоящее время находится на публичном обсуждении, и по итогам поступивших замечаний и предложений в него могут быть внесены изменения, в том числе в п. 51, касающийся запретов. В частности, с учетом замечаний общественности будут внесены изменения в перечень мест, в которых запрещена перевозка детей в детских колясках. В данной версии предлагается запретить перевозку детей в детских колясках на эскалаторах, а также при входе и выходе из вагона», — отметили в пресс-службе Минтранса

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