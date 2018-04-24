В Госдуме приняли закон, повышающий уровень безопасности детского отдыха

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о безопасности в детских лагерях и повышении качества услуг, предоставляемых детскими учреждениями отдыха.

Согласно этому закону, родители должны будут заключать с организацией типовой договор, в котором будет прописано все: начиная от трансфера до места отдыха и заканчивая условиями, в которых будет жить, отдыхать и развлекаться ребенок. Кроме того, закон предусматривает новую форму общественного контроля за состоянием лагерей и создание реестра региональных учреждений, которые реализуют детский отдых.

А сайт «ЕжикЕжик» уже начал публиковать список лагерей, в которых дети могут отдыхать летом. Мы собрали для вас летние городские лагеря, лагеря за границей, с иностранными языками, на море, спортивные и другие интересные и познавательные места. Списки будут пополняться.

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