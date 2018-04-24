Выбор профессий будущего на Московском Международном салоне образования

Галерея профессий будущего, профориентация для подростков, фестиваль летних лагерей, лекции и мастер-классы для родителей пройдут в субботу на ММСО-2018. 21 апреля салон из деловой площадки для профессиональной дискуссии превратится в образовательный праздник для всей семьи.

Суббота на ММСО включает серию образовательных мероприятий как для школьников, так и для родителей, которые вовлечены в образование своих детей и понимают необходимость собственного развития.

Лаборатория для родителей станет новым форматом ММСО, где взрослые и дети смогут выразить свое мнение наряду с экспертами, предложить свой способ решения проблем, связанных со школой и активным проникновением гаджетов в нашу жизнь.

Определиться с тем, куда инвестировать свободное время ребенка, поможет Навигатор по дополнительному образованию. Эксперты сориентируют родителей в многообразии программ, кружков и внешкольных занятий и расскажут, как сделать правильный выбор, учитывая интересы детей.

Частные детские лагеря России и других стран впервые соберутся на одной площадке в рамках ММСО. Организаторы детских лагерей представят на фестивале «Пятая четверть» более 40 образовательных программ, а путевку в понравившийся лагерь родители смогут купить прямо на фестивале.

Программа по профориентации кроме формирования образовательной траектории ребенка расскажет о непрерывном образовании взрослым участникам Салона. Родители узнают, как развить необходимые для построения карьеры навыки, получат консультацию менторов и советы тех, кто круто изменил свою жизнь и карьеру.

Подростки, в свою очередь, смогут бесплатно пройти тест по профориентации. Благодаря спецпроекту Лаборатория будущего старшеклассники познакомятся со всем многообразием образовательных возможностей и осознают, что будущее поддается проектированию.

Мероприятие пройдет в 75 павильоне ВДНХ.