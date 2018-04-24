Соревнования по грудничковому плаванию состоялись в Долгопрудном

В детском саду «Умка» в подмосковном Долгопрудном прошли соревнования по плаванию для грудничков, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В городском детском саду «Умка» в четвертый раз состоялись соревнования по грудничковому плаванию, в которых приняли участие около 90 малышей в возрасте от 5 месяцев до 6 лет, а также их родители», — говорится в сообщении.

Организаторами соревнований выступили Центр медицинской профилактики Долгопрудного и детский сад №3 «Умка».

Как сообщила заведующая Центром медицинской профилактики Наталья Сапунова, Долгопрудный является одним из первых городов не только в Подмосковье, но и России, где стали проводить такие заплывы среди маленьких детей.

Участники соревнования были разбиты на группы и подгруппы, соответственно и задания давались адекватные возрасту малышей.

«Официальных критериев по грудничковому плаванию нет. Однако мы разработали шкалу умений ребенка. Родителям с детьми были предложены задания, которые было необходимо выполнить для получения того или иного разряда», — сказала Сапунова.

Все участники соревнований получили медали, грамоты и подарки. Но главное, как отметили организаторы грудничковых заплывов, это все-таки здоровье детей, чтобы они с младенчества привыкали к здоровому образу жизни.