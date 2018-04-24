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Соревнования по грудничковому плаванию состоялись в Долгопрудном
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Соревнования по грудничковому плаванию состоялись в Долгопрудном 

РИАМО 28 минут назад
Фото: pixabay.com
В детском саду «Умка» в подмосковном Долгопрудном прошли соревнования по плаванию для грудничков, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«В городском детском саду «Умка» в четвертый раз состоялись соревнования по грудничковому плаванию, в которых приняли участие около 90 малышей в возрасте от 5 месяцев до 6 лет, а также их родители», — говорится в сообщении.
Организаторами соревнований выступили Центр медицинской профилактики Долгопрудного и детский сад №3 «Умка».
Как сообщила заведующая Центром медицинской профилактики Наталья Сапунова, Долгопрудный является одним из первых городов не только в Подмосковье, но и России, где стали проводить такие заплывы среди маленьких детей.
Участники соревнования были разбиты на группы и подгруппы, соответственно и задания давались адекватные возрасту малышей.
«Официальных критериев по грудничковому плаванию нет. Однако мы разработали шкалу умений ребенка. Родителям с детьми были предложены задания, которые было необходимо выполнить для получения того или иного разряда», — сказала Сапунова.
Все участники соревнований получили медали, грамоты и подарки. Но главное, как отметили организаторы грудничковых заплывов, это все-таки здоровье детей, чтобы они с младенчества привыкали к здоровому образу жизни.
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