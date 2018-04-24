Дипломантами городского творческого фестиваля стали юные измайловцы

Учащиеся школы №2094 района Измайлово успешно выступили на городском фестивале детского (юношеского) творчества «1+1».

На минувшей неделе учащиеся школы №2094 получили свои заслуженные награды: они стали дипломантами в номинации «Эскизы костюмов и декораций» на городском фестивале детского (юношеского) творчества «1+1». Награда была добыта благодаря совместному творчеству, сотрудничеству и большому труду детей и педагогов образовательного учреждения, отметили участники фестиваля.

Фестиваль детского (юношеского) творчества «1+1» направлен на развитие творческого потенциала талантливых детей и молодежи с разными образовательными потребностями, а также социальную адаптацию детей с особенностями в развитии.