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Дипломантами городского творческого фестиваля стали юные измайловцы
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Дипломантами городского творческого фестиваля стали юные измайловцы 

Управа района Измайлово города Москвы 24 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Учащиеся школы №2094 района Измайлово успешно выступили на городском фестивале детского (юношеского) творчества «1+1».
На минувшей неделе учащиеся школы №2094 получили свои заслуженные награды: они стали дипломантами в номинации «Эскизы костюмов и декораций» на городском фестивале детского (юношеского) творчества «1+1». Награда была добыта благодаря совместному творчеству, сотрудничеству и большому труду детей и педагогов образовательного учреждения, отметили участники фестиваля.
Фестиваль детского (юношеского) творчества «1+1» направлен на развитие творческого потенциала талантливых детей и молодежи с разными образовательными потребностями, а также социальную адаптацию детей с особенностями в развитии.
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