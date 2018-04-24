Детские дома Московской области приглашают волонтеров

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости . Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» приглашает всех желающих стать наставниками подопечных детской психиатрической больницы в поселке Медное-Власово, районной больницы в Балашихе и детском доме-интернате в Алмазово в Московской области, сообщается на сайте фонда.

Общение со старшим другом помогает ребенку почувствовать себя нужным, стать более уверенным и самостоятельным, найти место в мире. Для волонтеров в свою очередь эта дружба становится возможностью поделиться увлечениями и жизненным опытом, душевной теплотой, стать значимой фигурой в жизни другого человека.

Для того чтобы стать участником программы, необходимо пройти обучение, собеседование с психологом, а также медицинское обследование.