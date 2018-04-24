Репродуктивный портрет молодой женщины в наши дни

СодержаниеРепродуктивный диссонансБезрадостный портрет подросткаШкольные роды чудесныеЗнания — основа здоровья

Портрет молодой женщины в живописи — прекрасное зрелище. На современных профессиональных фотографиях и в инстаграммах тоже видны красивые, уверенные, увлеченные различными хобби и начинающие блестящую карьеру девушки, порой даже и с малышом на руках. А что же можно сказать об их репродуктивном портрете? MedAboutMe собрал мнения гинекологов о здоровье молодых дам с точки зрения потенциала рождения детей.

Репродуктивный диссонанс

По мнению специалистов в области репродуктологии, у нас сегодня появилось такое явление, как репродуктивный диссонанс. В отличие от средних веков, когда первые менструации у девушек в среднем начинались позднее, да и проходили нерегулярно из-за частого отсутствия достаточного питания и довольно тяжелой работы, сегодня девочки развиваются быстрее и стабильнее. Казалось бы, это отличная база для активного перехода к материнству, верные шансы увеличивать количество населения и его «качество», здоровье детей. Однако на деле все практически наоборот. Почему?

По мнению Александра Гаспарова, академика РАЕН, профессора, доктора медицинских наук и заслуженного врача РФ, причина снижения количественных и качественных показателей — в репродуктивном диссонансе, инфекциях, передаваемых половым путем, и абортах.

На фоне готовности к материнству время самого рождения первого ребенка откладывается до возраста в 30-35 лет. При этом схема развития репродуктивной системы женщин в среднем такова: менархе (первая менструация) наступает в 12,8 лет, и по мере созревания готовность к вынашиванию и родам обеспечивает возможность родить к 30 годам уже трех детей, а к 38-40 — до семи. Дальше, около 50-51 года наступает менопауза, и способности к зачатию исчезают.

Сама длительность репродуктивного цикла (времени возможности выносить и родить ребенка) у прекрасного пола короче, чем у мужчин. Природой заложен довольно длительный цикл деторождения: от оплодотворения и вынашивания в течение 9 месяцев до периода окончания лактации (еще плюс 12-14 месяцев). То есть примерно 2 года, в которые яичники «отдыхают» и не расходуют яйцеклетки. При наличии трех детей суммарный «период отпуска» яичников — 6 лет, и если репродуктивной системе не давать таких «отпусков», то она работает с перегрузками, происходят нарушения, приводящие к эндометриозу, появлению миом, кист яичников, полипов и изменениях эндометрия. Все это снижает шансы на здоровую беременность.

Вторая причина ухудшения репродуктивного здоровья молодых женщин имеет медико-социальные корни и связана с инфекциями, передаваемыми половым путем, ранним половым дебютом, половыми актами без барьерных методов предохранения и большим количеством абортов, особенно у совсем юных девушек. Этими факторами провоцируется множество воспалительных и гормональных изменений, они приводят к эндометриту, непроходимости маточных труб, отсутствию или неполноценной овуляции и т. д.

Получается, чем раньше (в умеренных границах) у молодой дамы появится ребенок, тем здоровее будет и она, и ее дети. Примерно так рассуждали еще древние римляне.

В законах Древнеримской империи был и такой: бездетные, вынужденно или по желанию, женщины старше 20 лет обязаны платить штраф за отсутствие детей. На мужчин этот закон также распространялся, только возраст был — 25 лет. Император Августин, инициировавший этот проект, считал важным начинать детородный процесс как можно раньше.

Безрадостный портрет подростка

Однако сегодня даже своевременные, с точки зрения природы и древних римлян беременность и роды — не гарантия здоровья. И это второй штрих к репродуктивному портрету нашей молодежи.

По мнению Ларисы Дмитриевны Белоцерковской, главного врача перинатального центра г. Сургут, портрет современного подростка, к сожалению, безрадостный. Отсутствие семейно-ориентированных ценностей — следствие «провалов» в воспитании как дома, так и в школе. Это приводит к раннему началу половой жизни: у 43% она начинается в 13-14 лет. И первое, что происходит на фоне безответственного полового поведения — рост заболеваний, передающихся таким образом.

К замужеству и беременности уже есть целый «букет» болезней, которые вызывают, к примеру, истмико-цервикальную недостаточность, причину угрозы преждевременных родов, или плацентарную недостаточность на фоне внутриутробных инфекций.

Школьные роды чудесные

Второй фактор — ранние первые аборты. Статистика по странам печальна: 19% девушек в развивающихся странах в первый раз беременеют до 18 лет. На долю юных мам, не достигших 15-летнего возраста, приходится 2 миллиона из 7,3 миллионов всех детей, рождающихся у мам-подростков от 12 до 18 лет.

Появление ребенка в таком юном возрасте осложняет все: возникают и проблемы с близкими, и нарушения здоровья, об учебе в школе без поддержки родственников приходится забыть. На фоне таких многообещающих перспектив значительная часть подростковых беременностей заканчивается абортами, и раннее искусственное прерывание беременности сегодня составляет 10% от показателей всех возрастов. При этом осложнения у девочек после аборта развиваются в 2,5 раза чаще, чем у молодых женщин, достигших половой зрелости.

По мнению Елены Уваровой, профессора, доктора медицинских наук, руководителя отделения гинекологии детского и юношеского возраста ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий, 4 из 5 выпускниц школ уже имеют как минимум один хронический диагноз, при том, что среди первоклашек показатели совсем противоположные: 4 из 5 приходят в школы здоровыми.

1,4% девочек-подростков страдают гинекологическими заболеваниями, часто приводящими к бесплодию или проблемам с беременностью. 1 место среди этой группы болезней занимают нарушения менструального цикла (аномальные маточные кровотечения, нерегулярность, отсутствие менструации), второе место — воспалительные процессы репродуктивных органов.

Проведенные в Москве исследования репродуктивного здоровья молодежи нарисовали среднестатистический портрет современного подростка, в котором есть, например, такие штрихи: начало табакокурения — в 10 лет, начало употребления алкоголя — в 11 лет, знакомство с наркотиками — в 12-13 лет, дебют половой жизни — в 14-15 лет, аборт — в 16-17 лет.

Согласно статистике, типичный портрет молодой пациентки гинекологического отделения выглядит так: начало половой жизни в 14-16 лет с 1-3 партнерами; к 15 годам — острое воспаление придатков или матки, инфекция, передаваемая половым путем; в 16 лет — медицинский аборт; к 17 — хроническое воспаление придатков, и дальше, к 20-25, бесплодие.

Картина довольно безрадостная. Получается, прекрасные молодые мамы с колясками — настоящие везунчики. И кто виноват?

Согласно исследованиям, 50% здоровья человека определяется его образом жизни, 20% — наследственностью, еще 20% — экологическими факторами, и только на оставшиеся 10% приходится роль здравоохранения. Получается, что главный враг своего здоровья — сам человек, а в случае здоровья подрастающего поколения — и взрослые, окружающие подростка. Современные молодые люди, благодаря консерватизму родителей в области полового просвещения, отсутствия грамотной программы информированности и избытку знаний, получаемых из различных СМИ и интернета, имеют условные знания о физиологической стороне половой жизни, но не о безопасности. Сегодня можно за пару секунд нагуглить массу „полезных“ советов, как соблазнить незнакомца и как „закадрить“ девушку, сервисы для встреч „на одну ночь“, где никто не проверит возраст, и практически ничего на первых страницах или популярных ссылках не рассказывает, как сохранить здоровье при романтических авантюрах.

Знания — основа здоровья

Итог: девочки-подростки (да и мальчики тоже) при попытках раньше времени освоить азы взрослой жизни не имеют достоверного источника информации. Стеснение и отсутствие открытости в отношениях с родителями приводит к тому, что даже при сохранении целомудренности о начавшихся нарушениях в здоровье девочки умалчивают, смущаясь разговаривать о своем периоде или же просто не понимая, что с ними происходит.

Комментарий экспертаЕкатерина Сафонова, психолог портала „Я-родитель“

Часто родители, смущаясь такой щепетильной темы, отказываются от просветительской беседы со своим ребенком, тем самым совершая огромную ошибку. Именно от родителей ребенок должен узнать обо всех особенностях и подробностях, которые связаны с близкими отношениями между мужчиной и женщиной. Если такой разговор не состоится (а состояться он должен тогда, когда у ребенка возникает интерес к этой сфере, и нередко это 8-9 лет), то подросток полезет за информацией в Интернет, а какого качества будет эта информация — лишь вопрос везения.

Лучше, если диалог произойдет между родителем и ребенком одного пола. Разговаривать стоит, учитывая возрастные особенности: конечно, ребенку 8-ми лет нужно знать меньше подробностей, чем 12-летнему подростку.

Первый аспект, который родители обязательно должны обсудить со своим чадом, это совокупность физической и чувственной близости. Ребенок должен понимать, что вступать в физический контакт с представителем противоположного пола нужно только тогда, когда испытываешь к нему некие чувства. Да, подростки влюбляются порой слишком часто, но в этом нет ничего страшного, так они развиваются и познают чувственный мир. Важно, чтобы к возрасту частых влюбленностей они знали все правила предохранения.

Вопрос контрацепции, наверное, самый важный из всех. Важно говорить четко и называть вещи своими именами, рассказать о том, какие есть методы контрацепции, как и когда они могут использоваться. При наличии доверительных отношений внутри семьи родители могут купить презервативы, показать подростку, где они хранятся, и сказать, что он всегда может ими воспользоваться. Если потом вы заметили, что презервативы со своего места исчезли, не влезайте в личную жизнь подростка и не интересуйтесь, использовал ли он их по прямому назначению. Главное, доверяйте своему ребенку.

Из вопроса предохранения плавно вытекает вопрос, которого опасаются все родители: ранняя незапланированная беременность и заболевания, передающиеся половым путем. Расскажите честно и откровенно об этих аспектах, будьте готовы ответить на вопросы, которые у ребенка возникнут. Не стоит запугивать подростка, но после разговора он должен понять, что взрослая жизнь — это не только удовольствие, но иногда и опасность. Подросток должен знать, что вы всегда его поддержите и поможете ему. Будет здорово, если мама всегда будет в курсе менструального цикла дочери, так как подростки не всегда могут вовремя заметить какие-то изменения.

Очень важно также обсудить неприкосновенность тела. Подросток должен знать, что близкие отношения возможны только по обоюдному согласию, никто не имеет права требовать близости, настаивать, заставлять силой. Тинейджер должен уметь сказать „нет“, если отсутствуют средства предохранения и если просто не хочется. Мальчики должны знать, что нельзя вступать в контакт с девочкой, если она этого не хочет (даже если она находится в нетрезвом состоянии) — это уголовное преступление, а девочки должны знать, что всегда могут сказать „нет“ и уйти.

Разговор с родителями — только часть заботы о здоровье. Воспитание ответственности за состояние своего тела начинается с примера взрослых членов семьи. К сожалению, помимо классической наследственной предрасположенности к болезням у нас есть еще и „социальные гены“: в период подготовки к беременности за обследованием и медицинской помощью обращаются обычно практически здоровые женщины. Уровень самосознания и личной ответственности помогает отслеживать нарушения вовремя и передавать такой же подход к охране своего здоровья детям и внукам. А будущие родители, особенно при случайной или ранней беременности, впервые встречающие врача уже после подтвержденного теста, чаще испытывают проблемы с вынашиванием, родами и болезнями уже рожденных малышей, игнорируя свои болезни или отвергая необходимость терапии. И такое отношение к услугам здравоохранения также „передается по наследству“.

Здоровье наших внуков зависит от того, как мы ведем себя сегодня с детьми, насколько открыто способны рассказать о перспективах и сложностях взрослой жизни, как внимательно относимся к собственному здоровью и самочувствию детей. Эскизы к будущим портретам молодых женщин рисуют их родители, и об этом важно помнить.

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