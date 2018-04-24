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В Сызрани представили новую методику развития памяти детей с ОВЗ
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В Сызрани представили новую методику развития памяти детей с ОВЗ 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Марина Плужник — многодетная мать, так что к построению своей методики занятий ее привел не только профессиональный, но и родительский опыт. Она затрагивает различные виды детской памяти: эмоциональную, двигательную, зрительную, словесно-логическую и т. д.
"Например, зрительную память можно развивать с помощью разноцветной лесенки, — поясняет Марина. — Ребенку показываем пять основных цветов в определенной последовательности, он смотрит на них 30 секунд, потом карточки переворачиваем, и он должен в правильной последовательности выложить их обратно. Слуховую память можно развивать как снежный ком, на примере игры «Я положил в мешок…» Лучше играть по классификации — овощи, фрукты, школьные принадлежности и т. д. Каждый участник, комментируя свои действия, кладет предмет в мешок, следующий называет, что было положено до него, и кладет следующий предмет. Важно перечислять предметы в правильной последовательности".
В центр «Жемчужина» приходят дети с ДЦП, с генетическими заболеваниями, с задержкой психического или речевого развития, аутисты. При этом Марина Плужник утверждает, что просто привести ребенка со словами: «Сделайте с ним чего-нибудь!» — не получится. «Если с ними заниматься системно, не спустя рукава, результаты будут всегда, — говорит педагог. — И у ребенка с инвалидностью будет результат и в образовании, и в общении со сверстниками. Но главная задача — адаптация к окружающей среде, к жизни в обществе, а для этого самое главное — чтобы сами родители дома регулярно занимались со своими детьми».
Участники мастер-класса сами на время превратились в детей и с удовольствием выполняли упражнения для развития разных видов памяти. Работа по этой методике признана успешной, так что автор планирует составлять более подробные программы для различных видов заболеваний. В планах охватить этими упражнениями порядка 700 детей с инвалидностью, которые посещают городской центр. Кстати, группа специалистов из «Жемчужины» уже выезжала делиться опытом с коллегами в Шигонский и Сызранский районы, в Октябрьск. Судя по отзывам, авторские программы упражнений нравятся и коллегам, и родителям.
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