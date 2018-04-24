В столичной Некрасовке завершают благоустройство территории у нового детского сада

Детский сад на 350 мест откроют в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы уже летом, в настоящее время рабочие завершают благоустройство территории у детского учреждения, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Новый детский сад на 350 мест откроют в этом году в районе Некрасовка, квартал 11 (участок 1). Конструктив здания, работы по устройству фасада и наружных инженерных систем, внутренней чистовой отделке выполнены на 100%. В настоящее время завершается благоустройство прилегающей территории и поставка оборудования. Ввод ДОУ в эксплуатацию планируется летом», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

Здание детсада рассчитано на 350 мест (14 групп по 25 человек): три группы для детей с трех до четырех лет — 75 мест (младшая дошкольная группа); три группы для детей с четырех до пяти лет — 75 мест (средняя дошкольная группа); четыре группы для детей с пяти до шести лет — 100 мест (старшая группа); четыре группы для детей с шести до семи лет — 100 мест (подготовительная группа).

На территории детского сада предусмотрена зона игровой территории: 14 групповых площадок с теневыми навесами и площадка для наблюдения за живой природой, две физкультурные площадки и беговая дорожка; озелененная площадь, включающая газоны, цветники, кустарники и деревья.

На первом этаже здания расположены: вестибюль с постом охраны, санузлами для посетителей и воспитанников, вход в холл пассажирского лифта; четыре изолированных блока групповых ячеек (три группы для детей младшего дошкольного возраста и одна группа для детей среднего дошкольного возраста) медицинский блок, помещения пищеблока.

На втором этаже размещены: пять изолированных блоков групповых ячеек (две группы для детей среднего дошкольного возраста и три старшие группы); двусветный зал для музыкальных занятий и детских утренников, кружковая для развивающих занятий; двусветный физкультурный зал с кладовой для хранения физкультурного инвентаря.

На третьем этаже оборудованы: пять изолированных блоков групповых ячеек для детей дошкольного возраста на 25 мест каждая (подготовительные группы); методический кабинет с рабочими местами для музыкального и физкультурного руководителей, административный кабинет, кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда.

Во всех группах между помещениями игровой и спальни предусмотрена раздвижная перегородка для возможности объединения их в единое пространство.

В детском саду предусмотрена возможность совместного воспитания детей с ограничениями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений. Для удобства перемещения маломобильных граждан связь между этажами обеспечивается двумя лифтами.