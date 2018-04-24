В библиотеке на Шатурской дети посадили помидоры и огурцы

«Праздник матушки-Земли» собрал юных жителей Рязанского района в детской библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— Дети своими руками сажали ростки томатов, комнатного перца и декоративного подсолнечника. Также мы посадили семена городского огурчика. Все полили, упаковали и с наилучшими пожеланиями бережно понесли домой, — добавила Марина Бесфамильная.

Напомним, что детская библиотека №106 находится по адресу улица Шатурская, 49/1. (мю)