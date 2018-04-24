На Ямале замяли скандал с больным эпилепсией ребенком

Для 5-летнего мальчика Юлиана из Ноябрьска, на платное обследование которого собирали деньги всем городом, нашлись бюджетные деньги. Его будут обследовать в одном из лучших федеральных центров страны. Лечение для мальчика будет бесплатным. Об этом договорились в понедельник мать ребенка и главный врач местной горбольницы.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что больному мальчику не могут поставить точный диагноз.

Мать с ребенком отправляли в Тюмень и Екатеринбург на обследование. В Тюмени поставили предварительный диагноз «эпилепсия», но выписанные препараты не помогли.

Врачи говорили о необходимости пройти дообследование в столице, чтобы назначить эффективную терапию. Мальчика согласились принять в платной клинике Москвы, стоимость обследования там оценили больше, чем в 300 тысяч рублей.

Жители Ноябрьска перечислили на счет мамы мальчика более 72 тысяч рублей, но во время сбора средств в соцсети появилось письмо сотрудницы городской больницы Тамары Михеевой, в котором она утверждала, что в сборе денег для обследования и лечения Юлиана необходимости нет. Она написала о плохом уходе за ребенком со стороны матери, заявив, что мальчик прекрасно лечится на всем готовом и бесплатном.

Разразился скандал, пользователи разделились на два лагеря — одни поддерживали маму и ребенка, другие, ссылаясь на письмо больницы, объявили их аферистами.

В итоге общественный резонанс помог семье, сегодня мать мальчика встретилась с главным врачом больницы Ноябрьска Олегом Шалаевым

«Вопрос решен положительно. У нас состоялся с мамой ребенка содержательный и обстоятельный разговор. Мы поняли друг друга. Юлиан будет обследоваться в одном из лучших федеральных центров страны. Обследование и лечение для него будет бесплатным за счет города и округа. Были недопонимания, мы сели, поговорили, инцидент исчерпан. Вместо того чтобы сразу давать какую-то информацию в соцсеть, просто нужно подойти к главному врачу и решить на месте все проблемы», — цитируют врача в группе «8 микрорайон г. Ноябрьск!» во «ВК».

По словам тети больного мальчика, собранные средства мать Юлиана перевела в ямальский благотворительный фонд поддержки детей «Ямине».