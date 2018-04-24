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Летом измайловские «Выкрутасы» отправятся в Артек
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Летом измайловские «Выкрутасы» отправятся в Артек 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Ансамбль балалаечников «Выкрутасы» детской музыкальной школы им. С. В. Рахманинова выиграл путевку на творческую смену «Артек приглашает таланты».
Ансамбль балалаечников «Выкрутасы» детской музыкальной школы им. С. В. Рахманинова, детской школы искусств «Измайлово» на минувшей неделе стал победителем конкурсного отбора международного конкурса «Содружество Артек». Таким образом, юные москвичи под руководством Татьяны Зимаковой и концертмейстера Сергея Мочалова выиграли путевку на творческую смену «Артек приглашает таланты», где дети примут участие в международном фестивале детского и юношеского творчества «Содружество Артек».
Теперь ученики ансамбля приступят к подготовке программы, чтобы показать свое мастерство в самом большом в мире международном детском центре.
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