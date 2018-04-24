Детскую выставку «Космос» посетили около 500 измайловцев

В Центре культуры и спорта «Измайлово» завершила работу выставка детского художественного творчества, посвященная Дню космонавтики.

В ЦКС «Измайлово» (ул. Верхняя Первомайская, д. 32) с 10 по 20 апреля работала выставка «Космос», на которой были представлены авторские работы детей от семи до 13 лет. Организацией экспозиции занималась преподаватель студии Наталия Кустова.

Каждый ребенок представил на выставке по одной своей работе. По мнению посетителей, а их было за эти дни около 500 человек, все рисунки были яркими, наполненными детскими фантазиями.

В своих творческих работах юные художники показали огромную любовь к космосу и к истории своей страны. Результатами выставки родители, участники, зрители и педагог остались довольны.