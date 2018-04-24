Ещё
Детскую выставку «Космос» посетили около 500 измайловцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детскую выставку «Космос» посетили около 500 измайловцев 

Управа района Измайлово города Москвы 32 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Центре культуры и спорта «Измайлово» завершила работу выставка детского художественного творчества, посвященная Дню космонавтики.
В ЦКС «Измайлово» (ул. Верхняя Первомайская, д. 32) с 10 по 20 апреля работала выставка «Космос», на которой были представлены авторские работы детей от семи до 13 лет. Организацией экспозиции занималась преподаватель студии Наталия Кустова.
Каждый ребенок представил на выставке по одной своей работе. По мнению посетителей, а их было за эти дни около 500 человек, все рисунки были яркими, наполненными детскими фантазиями.
В своих творческих работах юные художники показали огромную любовь к космосу и к истории своей страны. Результатами выставки родители, участники, зрители и педагог остались довольны.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Летом измайловские «Выкрутасы» отправятся в Артек Дипломантами городского творческого фестиваля стали юные измайловцы Тренировки по бегу и скандинавской ходьбе возобновились в Измайловском парке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах1
«Последний герой»: что стало с участниками20
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Где запрещают мультфильмы15
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение