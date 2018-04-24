Более 4 тысяч детей родилось в подмосковных перинатальных центрах в I квартале 2018 года

В I квартале 2018 года в новых подмосковных центрах материнства и детства на свет появились свыше 4 тысяч детей. Таким образом, плановый показатель рождаемости исполнен более чем на 90%. Еще свыше 11 тысяч новорожденных прошли в центрах лечение, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков

В 2017 году в Подмосковье было открыто 5 современных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском и Сергиевом Посаде.

Мы оборудовали центры современной медицинской техникой, в их числе, рентгены, инкубаторы для выхаживания малышей, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных и их мам. Привлекли высококвалифицированных врачей, которые оказывают помощь самого высокого уровня. Поэтому в новых центрах наблюдаются хорошие показатели рождаемости: в этом году за три месяца в Наро-Фоминске

на свет появились более 1 тысячи малышей, в Коломне — около 800, в Щелкове — порядка 1 тысячи новорожденных, в Раменском — свыше 750 и в Сергиевом Посаде — более 450 детей

— Дмитрий Марков.

По его словам, в центрах действует современный подход к процессу рождения ребенка. В учреждениях применяется совместное пребывание матери и новорожденного, свободное грудное вскармливание, свободное пеленание и другие технологии.

Во многом именно благодаря новым медучреждениям в Подмосковье снизилась младенческая смертность. Например, по данным Росстата , за январь—февраль 2018 года в Подмосковье этот показатель уменьшился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

— Дмитрий Марков.

В областных центрах материнства и детства специалисты, в том числе, выхаживают детей с экстремально низкой массой тела. Например, в Щелковском перинатальном центре спасли жизнь ребенку весом всего 490 граммов.