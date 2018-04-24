В Удмуртии в 2018 году планируют построить 15 детсадов

ИЖЕВСК, 24 апреля. / ТАСС /. Пятнадцать детских садов планируют построить в Удмуртии в 2018 году, они обеспечат 1,2 тыс. мест для детей в возрасте до трех лет. Об этом во вторник рассказал глава региона Александр Бречалов , выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Удмуртии в 2017 году на расширенном заседании сессии Госсовета УР.

"В 2018 году запланировано построить 15 дошкольных учреждений. Это даст дополнительно 1,2 тыс. мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет", — сказал он.

По его словам, в 2019 году в республике построят еще девять детсадов на 900 мест для детей до трех лет. В правительстве Удмуртии уточнили, что это позволит не ликвидировать полностью, но значительно сократить существующую очередь.