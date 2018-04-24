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Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» приглашает любителей бега
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Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» приглашает любителей бега 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Спортсмены и любители бега приглашаются в команду фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для участия в Московском полумарафоне и забегах в других городах России 20 мая, а также 10 июня, сообщили в благотворительной организации. Благобегунами в забегах в разных городах России могут стать все желающие, отметили в фонде.
Благобегун сам устанавливает сумму, которую он хочет собрать, и бежит в поддержку одного ребенка. В процессе подготовки к забегу участник рассказывает об акции, делится информацией, фото, видео со своими друзьями, коллегами, близкими, призывая помочь собрать средства на лечение «своего» ребенка.
В 2017 году команде фонда удалось собрать более 2 млн рублей для детей с особенностями развития и тяжелыми заболеваниями. Средства пошли на оплату работы персональных нянь для детей-сирот, лечение и реабилитацию ребят с инвалидностью. Воспитанники детдомов из разных уголков России присылали рисунки в поддержку спортсменов, записывали видео, а некоторые даже приехали в Москву в день марафона и болели за спортивную команду фонда.
В этом году фонд собирает средства для подопечных проекта «Дети в беде», чтобы поддержать детей-сирот с тяжелыми заболеваниями.
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