В Калининградской области школяров учат финансовой грамотности

Мой Калининград. В Калининградской области завершилась «Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи».

С 9 по 22 апреля 60 тысяч юных жителей региона, а также их родителей приняли участие в квестах, мастер-классах, конкурсах и лекциях по финансовой грамотности.

Образовательная акция прошла по всей России в четвертый раз.

Открылась неделя во Дворце творчества для детей и молодежи в Калининграде командным состязанием «Финбол». Кроме учащихся Дворца творчества, за звание самого эрудированного в сфере финансов и спорта соревновались команды центра развития одаренных детей, Кванториума, училища олимпийского резерва, калининградских общеобразовательных школ №№47 и 12, Православной гимназии и школы №1 города Светлого.

В акции приняли участие и родители. «Финансовая грамотность начинается в семье!» — так звучит один из девизов всероссийской акции. Как заявлено, по всей Калининградской области для взрослой аудитории были организованы родительские собрания, а наиболее активные смогли присоединиться к онлайн версии «Всероссийского родительского собрания» и послушать лекции о финансовом воспитании детей — от федеральных докладчиков, представителей системы образования, психологов, финансистов, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 24 апреля 2018 года, в правительстве Калининградской области.

В Общественной палате Калининградской области представители общественных, образовательных организаций, а также государственных и коммерческих структур обсудили вопросы волонтерства при обучении детей и взрослых финансовой грамотности.

«Как мотивировать волонтеров, как нам их найти, а им найти нас — все это мы обсуждаем сегодня. Тема очень актуальная, тем более, что 2018 год объявлен Годом волонтерского движения. Нам важно понять, как использовать этот важный ресурс — добрую волю граждан, готовых обучать и обучаться», — прокомментировал в Калининграде заместитель министра финансов региона Анатолий Горкин.

Директор центра развития одаренных детей Сергей Гоман рассказал о том, что волонтерами могут быть не только взрослые, но и дети и представил проект «Дети — детям».

Не обошлось и без пилотных проектов. Впервые в России, в Калининграде 12 апреля прошел квест на моделированием реальных ситуаций, с которыми сталкиваются россияне — «Финансовый навигатор».

Участниками квеста стали ученики 8-10 классов гимназии №32. Школяров разделили на три группы. Первая исследовала финансы с точки зрения государства — побывала в Министерстве финансов региона и отделении Банка России . Участники познакомились с бюджетом области, доходами и расходами региона, системой налогообложения.

Вторая группа ребят изучала историю денег в Калининградском историко-художественном музее.

Третья, самая многочисленная группа гимназистов, изучала деньги в повседневной жизни. Участникам предложили три сценария: «Пенсионер», «Студент» и «Футболист» и, исходя из смоделированных ситуаций, ребята решали жизненные проблемы героев квеста. Школьники изучали кредитные предложения банков, посетили центр занятости, попробовали выгодно поменять валюту, а также попытались получить СНИЛС.

Неделя финансовой грамотности в России приурочена к международной акции Global money week. Международный статус акции позволило участие экспертов польской высшей школы города Сопота из Польши. Поляки рассказали зеленоградским школьникам о личной финансовой безопасности при выезде за границу.

Завершающим мероприятием Всероссийской недели финансовой грамотности стало награждение победителей регионального конкурса «Интервью с финансистом». В течение месяца дети пробовали себя в качестве журналистов: готовили письменные работы, а также видеосюжеты.