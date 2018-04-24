В КПРФ предложили увеличить социальную поддержку детям войны

Социальная поддержка государством детей войны должна быть повышена за счёт выплаты пособий, права на бесплатный проезд и льготное лечение в медицинских учреждениях.

В пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении « Парламентской газеты », указано, что социальное положение детей войны необходимо существенно улучшить, обратив внимание на вопрос обеспечения достойной старости.

Из актуальных данных Минтруда , в настоящее время в России граждан этой категории насчитывается 10,769 млн человек, из которых порядка 2,1 млн детей войны не имеют положенных льгот, указывают парламентарии.

«Только в 15 регионах все дети войны, отнесённые к данной категории получают льготы. В остальных только частично. Наихудшее положение в Забайкальском крае — одна треть, в Кировской области — две трети, в Курганской области — одна треть, в Свердловской и Тюменской областях только одна четвёртая часть детей войны пользуется мерами социальной поддержки», — отметили представители КПРФ в пояснительной записке к инициативе.

Законопроект предполагает ряд льгот для детей войны, среди которых получение ежемесячной денежной выплаты, бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, на автотранспорте общего пользования на селе, на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автобусах пригородных маршрутов в пределах региона по месту жительства.

Государству следует обеспечить детям войны доступ к бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях и учреждениях здравоохранения, где граждане смогут на льготных условиях пройти профилактику, диагностику и лечение, медицинскую реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение.

Кроме того, законопроект прописывает преимущество этой категории граждан при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения.

Дети войны, согласно предложению депутатов, также должны иметь преимущества при предоставлении земельных участков под строительство жилья, а также право на внеочередной приём в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры соцобслуживания и на обслуживание на дому, которое предусматривается со стороны социальных служб.