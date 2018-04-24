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В КПРФ предложили увеличить социальную поддержку детям войны
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В КПРФ предложили увеличить социальную поддержку детям войны 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Социальная поддержка государством детей войны должна быть повышена за счёт выплаты пособий, права на бесплатный проезд и льготное лечение в медицинских учреждениях.
Соответствующий законопроект направили в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.
В пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении «Парламентской газеты», указано, что социальное положение детей войны необходимо существенно улучшить, обратив внимание на вопрос обеспечения достойной старости.
Из актуальных данных Минтруда, в настоящее время в России граждан этой категории насчитывается 10,769 млн человек, из которых порядка 2,1 млн детей войны не имеют положенных льгот, указывают парламентарии.
«Только в 15 регионах все дети войны, отнесённые к данной категории получают льготы. В остальных только частично. Наихудшее положение в Забайкальском крае — одна треть, в Кировской области — две трети, в Курганской области — одна треть, в Свердловской и Тюменской областях только одна четвёртая часть детей войны пользуется мерами социальной поддержки», — отметили представители КПРФ в пояснительной записке к инициативе.
Законопроект предполагает ряд льгот для детей войны, среди которых получение ежемесячной денежной выплаты, бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, на автотранспорте общего пользования на селе, на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автобусах пригородных маршрутов в пределах региона по месту жительства.
Государству следует обеспечить детям войны доступ к бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях и учреждениях здравоохранения, где граждане смогут на льготных условиях пройти профилактику, диагностику и лечение, медицинскую реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение.
Кроме того, законопроект прописывает преимущество этой категории граждан при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения.
Дети войны, согласно предложению депутатов, также должны иметь преимущества при предоставлении земельных участков под строительство жилья, а также право на внеочередной приём в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры соцобслуживания и на обслуживание на дому, которое предусматривается со стороны социальных служб.
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