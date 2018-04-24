В ОК «Юго-Запад» прошла экологическая викторина «Бережем воду»

В дошкольном отделении образовательного комплекса «Юго-Запад» прошла экологическая эстафета «Бережем воду». Воспитанники групп «Умка» и «Непоседы» приняли участие в познавательно-физкультурном мероприятии под руководством инструктора по физо.

Дети закрепили свои знания о значение воды в жизни всего живого. С помощью экспериментов дети убедились, что вода не имеет формы, принимает форму сосудов, не имеет цвета, она прозрачная.

Наталья Алексеевна Васильева объяснила ценность воды как источника жизни на земле. Дети узнали о круговороте воды в природе, отгадывали загадки и пели песни о воде.

Завершилось это познавательное занятие игрой-эстафетой «Бережем воду». Воспитанники поделились на 2 команды и соревновались, кто же сможет сохранить больше воды. Победила дружба, и все дети отправились на прогулку в отличном настроении.