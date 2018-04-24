Ещё
Ребята приняли участие в викторине «Бережем воду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребята приняли участие в викторине «Бережем воду» 

Управа района Гагаринский 51 минуту назад
Фото: Управа района Гагаринский
Дошколята закрепили свои знания о значение воды в жизни всего живого. С помощью экспериментов дети убедились, что вода не имеет формы, принимает форму сосудов, не имеет цвета, она прозрачная.
В дошкольном отделении образовательного комплекса «Юго-Запад» прошла экологическая эстафета «Бережем воду». Воспитанники групп «Умка» и «Непоседы» приняли участие в познавательно-физкультурном мероприятии под руководством инструктора по физо.
Наталья Алексеевна Васильева объяснила ценность воды как источника жизни на земле. Дети узнали о круговороте воды в природе, отгадывали загадки и пели песни о воде.
Завершилось это познавательное занятие игрой-эстафетой «Бережем воду». Воспитанники поделились на 2 команды и соревновались, кто же сможет сохранить больше воды. Победила дружба, и все дети отправились на прогулку в отличном настроении.
Управа района Гагаринский: последние новости
В библиотеке Данте Алигьери отметят 150-летие К.Бальмонта В Музее Победы продлили прием заявок на конкурс «Поэзия Победы» В библиотеке Данте Алигьери провели «Библионочь-2018»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах4
Что показывали Петрушки в театре для взрослых
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Последний герой»: что стало с участниками20
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой2
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение