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Бокова предложила создавать программы адаптации детей мигрантов в России
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Бокова предложила создавать программы адаптации детей мигрантов в России 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
В России следует создать и развивать программы адаптации детей мигрантов при обучении на территории страны, сказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, передаёт Агентство городских новостей «Москва».
Заявление сенатора прозвучало на семинаре-совещании «Социальная адаптация и интеграция иностранных граждан в РФ: состояние, проблемы и перспективы».
«Очень часто упускаем из виду важный вопрос, который связан с интеграцией детей, которые приезжают вместе с иностранными трудящимися. Многие из этих детей обучаются в российских школах, и нам нужно создавать специализированные программы, тьюторские программы поддержки, адаптации при переходе их на изучение нашей системы», — отметила Бокова.
Одновременно парламентарий подчеркнула, что этому вопросу в ближайшей перспективе следует уделить особое внимание.
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