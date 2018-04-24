Бокова предложила создавать программы адаптации детей мигрантов в России

Заявление сенатора прозвучало на семинаре-совещании «Социальная адаптация и интеграция иностранных граждан в РФ: состояние, проблемы и перспективы».

«Очень часто упускаем из виду важный вопрос, который связан с интеграцией детей, которые приезжают вместе с иностранными трудящимися. Многие из этих детей обучаются в российских школах, и нам нужно создавать специализированные программы, тьюторские программы поддержки, адаптации при переходе их на изучение нашей системы», — отметила Бокова.

Одновременно парламентарий подчеркнула, что этому вопросу в ближайшей перспективе следует уделить особое внимание.