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В новых центрах материнства в Подмосковье в первом квартале родились более 4 тыс. детей
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В новых центрах материнства в Подмосковье в первом квартале родились более 4 тыс. детей 

Rambler News Service 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 4 тыс. детей родились в новых подмосковных центрах материнства и детства в первом квартале 2018 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В первом квартале 2018 года в новых подмосковных центрах материнства и детства на свет появились свыше 4 тыс. детей. Таким образом, плановый показатель рождаемости исполнен более чем на 90%. Еще свыше 11 тысяч новорожденных прошли в центрах лечение», — отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в 2017 году в Подмосковье было открыто пять современных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском и Сергиевом Посаде.
«Мы оборудовали центры современной медицинской техникой, в их числе рентгены, инкубаторы для выхаживания малышей, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных и их мам. Привлекли высококвалифицированных врачей, которые оказывают помощь самого высокого уровня. Поэтому в новых центрах наблюдаются хорошие показатели рождаемости: в этом году за три месяца в Наро-Фоминске на свет появились более 1 тысячи малышей, в Коломне — около 800, в Щелкове — порядка 1 тысячи новорожденных, в Раменском — свыше 750 и в Сергиевом Посаде — более 450 детей», — отметил министр.
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