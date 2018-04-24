Парламент КЧР утвердил кандидатуру нового уполномоченного по правам ребенка в республике 

ЧЕРКЕССК, 24 апреля. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии во вторник на очередной сессии утвердило на должность уполномоченного по правам ребенка в республике 44-летнюю Наталью Бондаренко, работавшую до назначения начальником управления по обращению граждан главы и правительства КЧР, передает корреспондент ТАСС.
Ее кандидатуру на эту должность в соответствии с региональным законом «Об уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-Черкесии», принятым 9 декабря 2010 года, внес глава республики Рашид Темрезов. Согласно республиканскому законодательству, уполномоченный по правам ребенка избирается на пять лет, один человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
Наталья Бондаренко имеет два высших образования — учитель математики и информатики, экономист. В 1999 году окончила Ставропольский государственный университет, а в 2006 году Российский гуманитарный университет. Трудовую деятельность начала в средней школе поселка Кавказского Прикубанского района, работала также в управлении КЧР по делам молодежи.
Ранее детским омбудсменом в республике была Лариса Абазалиева, возглавившая в июле 2017 года избирком КЧР. До назначения нового руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка в республике обязанности детского омбудсмена региона исполняла главный консультант Армида Лайпанова.