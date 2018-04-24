Парламент КЧР утвердил кандидатуру нового уполномоченного по правам ребенка в республике

ЧЕРКЕССК, 24 апреля. / ТАСС /. Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии во вторник на очередной сессии утвердило на должность уполномоченного по правам ребенка в республике 44-летнюю Наталью Бондаренко , работавшую до назначения начальником управления по обращению граждан главы и правительства КЧР, передает корреспондент ТАСС.

Ее кандидатуру на эту должность в соответствии с региональным законом «Об уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-Черкесии», принятым 9 декабря 2010 года, внес глава республики Рашид Темрезов . Согласно республиканскому законодательству, уполномоченный по правам ребенка избирается на пять лет, один человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

Наталья Бондаренко имеет два высших образования — учитель математики и информатики, экономист. В 1999 году окончила Ставропольский государственный университет, а в 2006 году Российский гуманитарный университет. Трудовую деятельность начала в средней школе поселка Кавказского Прикубанского района, работала также в управлении КЧР по делам молодежи.

Ранее детским омбудсменом в республике была Лариса Абазалиева, возглавившая в июле 2017 года избирком КЧР. До назначения нового руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка в республике обязанности детского омбудсмена региона исполняла главный консультант Армида Лайпанова.