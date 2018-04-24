В Майкопе началась подготовка к летней оздоровительной кампании

На базе 22 городских школ с 1 по 30 июня будут работать лагеря дневного пребывания, где проведут первый месяц каникул 1297 юных майкопчан.

Для детей организуют двухразовое питание и интересные досуговые мероприятия. Необходимые средства на эти цели выделяются из республиканского и муниципального бюджетов.

Как пояснили в городском комитете по образованию, при зачислении в летние лагеря преимущество будут иметь ребята из многодетных и малообеспеченных семей, из семей, состоящих на учете в органах социальной защиты, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и переданные под опеку, ребята с ограниченными возможностями здоровья и дети других социальных категорий.

Задачи по обеспечению безопасности летнего оздоровительного отдыха поставил перед муниципалитетами Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на недавнем совместном заседании республиканской антитеррористической комиссии и Оперативного штаба республики. Этой теме было уделено серьезное внимание и на заседании городской антитеррористической комиссии, которое состоялось 23 апреля в администрации Майкопа.

По информации городского комитета по образованию, все образовательные организации столицы Адыгеи (в том числе школы, где будут открыты летние лагеря) имеют утвержденные паспорта безопасности. Ведется подготовка начальников лагерей дневного пребывания, а также педагогов и вспомогательного персонала. Особый акцент делается на инструктаже по вопросам противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Члены комиссии порекомендовали в первые дни открытия лагерей провести в игровой форме учебную эвакуацию, чтобы ребята четко понимали, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.