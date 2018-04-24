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Что нужно взять с собой на природу?
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Что нужно взять с собой на природу? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Приближаются майские праздники — время шашлыков и отдыха на природе. Что нужно обязательно взять с собой?
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