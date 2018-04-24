Профессиональный наставник появится у каждого из финалистов областного конкурса талантов

Полуфинал областного конкурса «Созвездие талантов Вологодчины» прошел сегодня в «Русском Доме». О себе смогли заявить ребята из замещающих семей. За выход в финал соревновались порядка 70 участников по четырем номинациям: «Вокал», «Хореография», «Прикладное творчество», «Художественное слово».

Отборочные туры в муниципалитетах начались еще в ноябре, тогда эксперты дистанционно оценивали работы участников. Всего члены жюри, в состав которого вошли известные на Вологодчине деятели культуры и искусства, лауреаты творческих конкурсов разного уровня, мастера художественных промыслов и депутаты, оценили около 500 конкурсантов.

«Этот конкурс — не только показ талантов вологодских ребят, но и самое главное — та дружба и поддержка, которую они здесь получают. Это единение через творчество дает очень хорошие результаты. У детей развивается не только творческая жилка, но и стремление узнать об истории нашего края, о ремеслах, которыми занимались наши предки. Жюри провело колоссальную работу, потому что талантливых участников очень много», — прокомментировала депутат Законодательного Собрания области, региональный координатор проекта «России важен каждый ребенок» Марина Денисова

Конкурс был организован Вологодским центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1 по инициативе Департамента социальной защиты населения области.

«Очень важно, чтобы дети заявили о себе. Но самое главное, что те ребята, которые пройдут в финал, смогут обрести своих наставников. Каждый член жюри выберет себе в подопечные одного из конкурсантов, и 1 июня на гала-концерте, посвященном Дню защиты детей, они смогут выступить вместе. Думаю, общение продолжится и дальше — конкурсанты смогут получать профессиональные консультации и двигаться дальше, развивая свое творчество», — рассказала директор Вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1 Наталья Шамахова.

Отдельно состоится интернет-голосование за видеоролики участников. Тот, кто наберет больше всего лайков, получит приз зрительских симпатий.

Финал конкурса пройдет 1 июня — в День защиты детей.