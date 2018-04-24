В рязанских детских садах воспитанников учат финансовой грамотности

Сотрудники рязанских детских садов проводят уроки финансовой грамотности для воспитанников.

Как сообщает ОТР, это делается для формирования у детей представления, как правильно обращаться с деньгами. Известно, что Рязанская область явлется лидером в России по числу детей, участвующих в программе повышения финансовой грамотности

Директор ДОУ № 4 Ольга Клепикова объяснила важность таких уроков для подрастающего поколения: «Дети имеют представление о доходах, расходах, о семейном бюджете. И родители уже отмечают, что дети стали меньше выпрашивать какие-то игрушки, игры. Они стараются сэкономить на что-то более важное».