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Подопечные Центра «Дети Марии» сделали для ветеранов открытки ко Дню Победы
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Подопечные Центра «Дети Марии» сделали для ветеранов открытки ко Дню Победы 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Ребята изготовили поделки в рамках двухдневных декоративно-прикладных мастер-классов, проходивших в организации 21 и 22 апреля.
Занятия прошли под руководством художницы Натальи Пушкиной.
— Мы передадим открытки в Совет ветеранов Тверского района. Их подарят ветеранам войны и труда. Все открытки разные, но каждая их них сделана с душой, дети очень старались, — поделилась Ирина Дермичева, координатор программ центра.
Отметим, в мастер-классе поучаствовали ребята, которые проходят реабилитацию после онкологических заболеваний.
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