Подопечные Центра «Дети Марии» сделали для ветеранов открытки ко Дню Победы

Ребята изготовили поделки в рамках двухдневных декоративно-прикладных мастер-классов, проходивших в организации 21 и 22 апреля.

Занятия прошли под руководством художницы Натальи Пушкиной.

— Мы передадим открытки в Совет ветеранов Тверского района. Их подарят ветеранам войны и труда. Все открытки разные, но каждая их них сделана с душой, дети очень старались, — поделилась Ирина Дермичева, координатор программ центра.

Отметим, в мастер-классе поучаствовали ребята, которые проходят реабилитацию после онкологических заболеваний.