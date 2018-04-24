Столичным детям расскажут об истории танца в России

В здании Центра развития детей и молодежи «Малахит» проведут лекцию об истории развития танца в России. Мероприятие состоится 28 апреля.

Лекцию прочитает Вита Хлопова , педагог Российского института театрального искусства и консультант национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

Мероприятие состоится в честь Международного дня танца. Как отметили организаторы, занятие будет интересно как детям, так и их родителям.

— Для нас это большое событие. Мероприятие пройдет в формате круглого стола, все смогут пообщаться, обсудить услышанное. После этого мы планируем провести чаепитие, — рассказала руководитель центра Татьяна Малахова

Всех желающих послушать лекцию о периодах становления танца в России ждут по адресу: Сретенский бульвар, дом 24/2, строение 1. Вход свободный. Точное время начала лекции уточняется.