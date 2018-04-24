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Столичным детям расскажут об истории танца в России
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Столичным детям расскажут об истории танца в России 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В здании Центра развития детей и молодежи «Малахит» проведут лекцию об истории развития танца в России. Мероприятие состоится 28 апреля.
Лекцию прочитает Вита Хлопова, педагог Российского института театрального искусства и консультант национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».
Мероприятие состоится в честь Международного дня танца. Как отметили организаторы, занятие будет интересно как детям, так и их родителям.
— Для нас это большое событие. Мероприятие пройдет в формате круглого стола, все смогут пообщаться, обсудить услышанное. После этого мы планируем провести чаепитие, — рассказала руководитель центра Татьяна Малахова.
Всех желающих послушать лекцию о периодах становления танца в России ждут по адресу: Сретенский бульвар, дом 24/2, строение 1. Вход свободный. Точное время начала лекции уточняется.
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