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В школе №2006 проходит IX Фестиваль дополнительного образования
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В школе №2006 проходит IX Фестиваль дополнительного образования 

Вестник Бутова 1 час назад
В рамках этого фестиваля, названного «Созвездие талантов», в школе будут проходить выставки творческих работ школьников, ставших дипломантами международных конкурсов « Экология души» и «Сказки народов мира глазами детей», а также городского конкурса «Подарок к 8 марта». Выставки продлятся до 27 апреля.
Участниками выставок стали первоклассники Мария Андреева и Елизавета Макарова, второклассница Евгения Власова, третьеклассник Дмитрий Рязанов и шестиклассница Наталия Никитина. Все они посещают школьную изостудию «Я — художник» под руководством члена Международного союза педагогов-художников Ирины Шапошниковой.
Главные цели «Созвездия талантов» — организация творческой деятельности школьников и помощь ребятам в развитии их творческих наклонностей. К тому же, приобщение ребят к искусству — это не только развитие их способностей, но и формирование их коммуникативных навыков. В процессе совместных занятий творчеством дети не только общаются, но и радуются результатам своего труда, а также творческим достижениям своих товарищей.
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