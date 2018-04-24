Ещё
Летний сезон в парке «Северное Тушино» стартует 1 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Летний сезон в парке «Северное Тушино» стартует 1 мая 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» 1 мая отметят сразу два события: Праздник Весны и Труда и старт летнего сезона.
Гостей парка ждет насыщенная программа, рассчитанная на разный возраст.
— Дети и подростки смогут принять участие в мастер-классах, где их научат создавать различные поделки и сувениры, большая развлекательная программа пройдет и на сцене парка, гостей ждут выступления музыкальных коллективов, — рассказали в пресс-службе парка.
Программа стартует в 13.00 и продлится до 17.00. (ск)
Управа района Куркино: последние новости
Короткометражные фильмы показали на улице Свободы В Куркине прошел общегородской субботник На улице Свободы покажут спектакль «Пеликан»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, которых подменили двойниками3
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах4
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Последний герой»: что стало с участниками20
Где запрещают мультфильмы15
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение