Детский сад на 160 мест откроется в «Суворовском» этой осенью 

Строительство нового детского сада началось осенью прошлого года. За то время уже завершены работы по устройству фундамента, подвала и несущих стен первого этажа. На постройку и последующее благоустройство нового детского сада власти Ростова потратят почти 229 млн рублей.
Недавно заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов посетил Ростов с визитом, в ходе которого посетил и микрорайон «Суворовский». Вместе с губернатором региона Василием Голубевым они обговорили перспективы развития микрорайона и улучшение жилищных условий военнослужащих области. Особое внимание заместитель Сергея Шойгу уделил строительству социальной инфраструктуры. Он подчеркнул необходимость размещения на территории Суворовского школ, больниц и детских садов для семей военнослужащих.