Детский сад на 160 мест откроется в «Суворовском» этой осенью

Строительство нового детского сада началось осенью прошлого года. За то время уже завершены работы по устройству фундамента, подвала и несущих стен первого этажа. На постройку и последующее благоустройство нового детского сада власти Ростова потратят почти 229 млн рублей.