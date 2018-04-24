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Дошкольники из Бабушкинского приняли участие в тематическом мероприятии «День птиц»
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Дошкольники из Бабушкинского приняли участие в тематическом мероприятии «День птиц» 

Управа района Бабушкинский 33 минуты назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В дошкольных группах ГБОУ Школа № 1095 в понедельник, 23 апреля, прошел «День птиц». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Для ребят была подготовлена увлекательная программа: стихи, песни, загадки, интеллектуальные и подвижные игры, викторины о птицах. Воспитанники подготовительных групп поделились своими знаниями о птицах с малышами», — говорится в сообщении.
По словам педагогов, занятия прошли в веселой атмосфере. Дети получили удовольствие от совместного участия в этом мероприятии. (ео)
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