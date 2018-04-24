Дошкольники из Бабушкинского приняли участие в тематическом мероприятии «День птиц»

В дошкольных группах ГБОУ Школа № 1095 в понедельник, 23 апреля, прошел «День птиц». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«Для ребят была подготовлена увлекательная программа: стихи, песни, загадки, интеллектуальные и подвижные игры, викторины о птицах. Воспитанники подготовительных групп поделились своими знаниями о птицах с малышами», — говорится в сообщении.

По словам педагогов, занятия прошли в веселой атмосфере. Дети получили удовольствие от совместного участия в этом мероприятии. (ео)