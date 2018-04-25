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Выставка «День Победы» откроется 25 апреля в Измайлове
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Выставка «День Победы» откроется 25 апреля в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 17 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Центр культуры и спорта «Измайлово» проведет выставку детских творческих работ.
Дизайн-студия Центра культуры и спорта «Измайлово» во время выставки, посвященной празднику Великой Победы, с 25 апреля по 10 мая покажет свои работы москвичам. Мероприятие будет проходить в рамках программы «Наш дом — Измайлово, дом моей семьи», которую проводит учреждение.
Отметим, что дизайн-студия для детей работает в центре на платной основе и обучает москвичей не только основам живописи, рисунка и композиции, но и навыкам дизайна. По своим эскизам дети лепят, к примеру, свои вазы и расписывают их, создают майки со своим дизайном, изготавливают кукол и многое другое.
Выставка «День Победы» будет проходить по адресу: ул. 9-я Парковая ул. д. 43/26 до 10 мая. Ознакомиться с ней можно ежедневно с 12 часов.
Вход свободный.
енера по телефону: 8-915-438-21-23.
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