ТургеневFest прошел в Алтуфьевском районе

«Библионочь» прошла 21 апреля в библиотеке №64 в Путевом проезде. В рамках акции для всех желающих, детей и родителей, провели ТургеневFest. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Инара Гочияева.

— Читатели приняли участие в настольной версии телевизионной игры «Что? Где? Когда?», в шоу «Мой Тургенев», мастер-классе по танцам XIX века. Также в программе было театральное представление от выпускников Щепкинского императорского училища и квест «Отцы и дети», — уточнила Инара Гочияева.

Напомним, библиотека №64 находится по адресу: Путевой проезд, д. 38А. (вт)