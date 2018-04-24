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ТургеневFest прошел в Алтуфьевском районе
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ТургеневFest прошел в Алтуфьевском районе 

Управа Алтуфьевского района 29 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
«Библионочь» прошла 21 апреля в библиотеке №64 в Путевом проезде. В рамках акции для всех желающих, детей и родителей, провели ТургеневFest. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Инара Гочияева.
— Читатели приняли участие в настольной версии телевизионной игры «Что? Где? Когда?», в шоу «Мой Тургенев», мастер-классе по танцам XIX века. Также в программе было театральное представление от выпускников Щепкинского императорского училища и квест «Отцы и дети», — уточнила Инара Гочияева.
Напомним, библиотека №64 находится по адресу: Путевой проезд, д. 38А. (вт)
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