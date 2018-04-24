С. Собянин поручил продлить программу летнего отдыха школьников «Московская смена»

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить программу летнего отдыха школьников «Московская смена», работа городских летних лагерей будет продлена на один час. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства.

«Мы в этом году продляем наш проект под названием «Московская смена». Речь идет о школьниках, которые остаются в Москве. Мы традиционно на базе школ организуем десятки летних лагерей, где они могут активно провести отдых, пообщаться с друзьями, посетить культурные и спортивные мероприятия. По просьбе родителей мы обещали продлить на час работу учреждений», — сказал С. Собянин.