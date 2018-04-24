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С. Собянин поручил продлить программу летнего отдыха школьников «Московская смена»
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С. Собянин поручил продлить программу летнего отдыха школьников «Московская смена» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить программу летнего отдыха школьников «Московская смена», работа городских летних лагерей будет продлена на один час. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства.
«Мы в этом году продляем наш проект под названием «Московская смена». Речь идет о школьниках, которые остаются в Москве. Мы традиционно на базе школ организуем десятки летних лагерей, где они могут активно провести отдых, пообщаться с друзьями, посетить культурные и спортивные мероприятия. По просьбе родителей мы обещали продлить на час работу учреждений», — сказал С. Собянин.
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