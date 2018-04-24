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В России предложили создать госфонд для выплаты алиментов
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В России предложили создать госфонд для выплаты алиментов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Депутаты Народного Хурала (Парламента) Калмыкии предложили создать в России государственный фонд для возмещения алиментов детям, родители которых уклоняются от этих выплат. Впоследствии предполагается взыскивать уплаченные суммы с должников. Соответствующее обращение направлено председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.
Как отмечают депутаты хурала, около 10 миллионов детей в России воспитываются в неполных семьях. А доля детей, проживающих в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, составила в 2016 году 22 процента. Также приводятся данные о том, что в 2017 году по алиментным платежам было взыскано более миллиарда рублей. Кроме того, судебные приставы вынесли более 24 тысяч постановлений о временном ограничении выезда алиментщиков за пределы РФ.
По мнению инициаторов предложения, госфонд будет гарантировать содержание детей из неполных семей. Но при этом обращается внимание на необходимость разработать механизм по возмещению выплат со стороны государства из средств алиментщиков-должников. Такая мера, как отмечается в обращении, не только защитит интересы детей из неполных семей, но и будет способствовать решению демографического вопроса в России.
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