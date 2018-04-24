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Московские школьники вновь отдохнут по программе «Московская смена»
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Московские школьники вновь отдохнут по программе «Московская смена» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин поручил продлить на 2018 год программу летнего отдыха школьников «Московская смена». Мэр принял постановление на заседании президиума правительства Москвы.
"Мы в этом году продляем наш проект под названием «Московская смена». Речь идет о школьниках, которые остаются в Москве. Мы традиционно на базе школ организуем десятки летних лагерей, где они могут активно провести отдых, пообщаться с друзьями, посетить культурные и спортивные мероприятия", — сказал Собянин.
Мэр отметил, что по просьбе родителей работу таких учреждений продлят на один час.
Как и в прошлом году, отдохнуть по программе «Москва смена» смогут все желающие школьники в возрасте от 7 до 14 лет, которые не планируют выезжать летом за город.
Что ждет детей в Москве Отдых для детей организуют в 247 учреждениях, в том числе 132 школах, 28 спортшколах департамента спорта и туризма и 87 учреждениях департамента труда и соцзащиты. Во время летних смен дети смогут съездить на экскурсии, освоить новые навыки и позаниматься спортом. Они будут посещать 26 музеев, 7 театров, 10 анимационных и 10 спортивных центров.
Среди них — Московский Зоопарк, планетарий, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Дарвиновский музей, Океанариум на ВДНХ, город «Мастерславль», «Театр кошек» Юрия Куклачева, театр «Уголок дедушки Дурова» и другие. Для школьников будут открыты многочисленные учреждения культуры Москвы, включая 221 культурный центр, 440 библиотек, 91 музей и выставочный зал.
В учреждениях культуры состоится проект «Культлето», в рамках которого организуют 2 000 кружков, секций и интенсивов. Подробная информация о «Культлете» появится в мае на официальном портале мэра и Правительства Москвы и сайте Московский дирекции по развитию культурных центров.
Для детей организуют трехразовое питание. Отмечается, что городской детский отдых будет бесплатным.
Когда начнутся смены Запись на первую смену откроется 25 мая. По просьбам родителей в этом году смены будут работать на час дольше — в будние дни с 09:00 до 19:00.
Первая смена департамента образования пройдет с 1 по 29 июня, смены департамента спорта — с 1 по 29 июня и со 2 по 30 июля. Смены департамента труда и соцзащиты состоятся с 1 по 29 июня, со 2 по 30 июля и с 1 по 28 августа.
В «Московской смене» будут работать четыре тысячи педагогов и 400 медицинских работников.
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