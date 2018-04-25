Скоро каникулы: что готовит детям «Московская смена»

Спорт, творчество и развлекательные программы — участникам «Московской смены» будет о чем писать в сочинении «Как я провел лето». Расскажем, как организованы городские каникулы.

Никакого просиживания за компьютером и бесцельных шатаний по двору: лето московского школьника насыщено новыми знакомствами, развивающими играми, спортивными соревнованиями, спектаклями и выставками. Программа городского летнего отдыха школьников «Московская смена» в 2018 году примет детей от семи до 14 лет в 247 центрах дневного пребывания. Это 132 школы, 28 спортшкол и 87 социальных учреждений. Один-два центра появится в каждом районе города.

Вы сможете отдать ребенка на интересные ему занятия под руководством опытных педагогов: от спорта и уроков профориентации до разнообразных творческих мастер-классов. Выбрать их можно будет в том центре, куда ребенок будет ходить летом. Карта-справочник будет размещена в мае на mos.ru и gorod.mosgortur.ru. В этом году время работы центров, присоединившихся к «Московской смене», продлили с 09:00 до 19:00 в будние дни.

Ни минуты на баловство

Ребенок находится под присмотром педагогов с 09:00 до 19:00. Все это время расписано по минутам. Программу самостоятельно разрабатывает каждый центр дневного пребывания. Школьника ждут экскурсии, мастер-классы, спортивные занятия, конкурсы мастерства, дискуссии, викторины, занятия по решению олимпиадных задач, уроки профориентации и игры.

Участников «Московской смены» ждут в гости Московский зоопарк, Московский планетарий, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Дарвиновский музей, «Москвариум», «Мастерславль», Театр кошек Юрия Куклачева , театр «Уголок дедушки Дурова» и многие другие музеи, театры и спортивно-развлекательные центры. Список интересных мест составили с учетом откликов участников прошлогодней смены. Чтобы на все хватило сил, организовано трехразовое питание.

Присмотр и безопасность

В программе участвуют четыре тысячи педагогов и 400 медицинских работников. Они будут обеспечивать безопасность детей на протяжении смены. Все занятия и выезды на экскурсии будут проходить под контролем педагогов.

Как стать участником

В спортивных организациях смены пройдут с 1 по 29 июня и с 2 по 30 июля, в образовательных — с 1 по 29 июня, а социальных — с 1 по 29 июня, с 2 по 30 июля и с 1 по 28 августа. Отдых будет бесплатным. Запись в первую смену откроется 25 мая 2018 года.

Как прошла «Московская смена — 2017»

В прошлом году по программе «Московская смена» отдохнули 24 483 ребенка. Работали образовательная, социальная и физкультурно-оздоровительная смены.

Для участников первой подготовили турниры, викторины, акции, дискуссии, игровые программы, игры-путешествия, конкурсы детского мастерства. Дети решали олимпиадные задачи и получали индивидуальные консультации преподавателей.

Каждая из социальных смен была тематической, их посвятили Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Году экологии в России и 870-летию Москвы. Записаться на участие в них могли дети, состоящие на учете в социальных организациях (малообеспеченные, из многодетных семей и другие категории детей, признанные нуждающимися в социальном обслуживании).

Те, кто выбрал физкультурно-оздоровительную смену, посещали крупные спортивные события, принимали участие в мастер-классах и тематических встречах с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы, занимались спортом, а также в тестовом режиме сдавали нормативы ГТО.