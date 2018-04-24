Мастер‐класс для детей «Письмо ветерану» провели в Ленино‐Снегиревском музее

В Ленино-Снегиревском музее прошел мастер-класс для детей, приуроченный ко Дню Великой Победы. В рамках мероприятия говорили о воинской доблести, вспомнили родственников-ветеранов и изготовили поздравительные открытки, подписав их словами благодарности.

До одного из самых важных дней в году — Дня Победы — осталось меньше месяца. В преддверии торжественного мероприятия в Ленино-Снегиревском

музее для детей прошел

мастер-класс

«Письмо ветерану».

Такой интерактив проходит в музее регулярно накануне праздника. Поздравления своими руками мастерили дети в возрасте от 5 до 12 лет из многодетных и малообеспеченных семей, чьи родители попали в сложную жизненную ситуацию.

В каждой из открыток находится письмо с обращением к ветерану войны. Потом все эти поделки дети дарят ветеранам, которые приезжают на экскурсию в музей. В преддверии Дня Победы таких гостей у Ленино-Снегиревского

музея много, и каждый уносит с собой такую частичку тепла детской души.

мастер-классе

сотрудники музея рассказали детям историю фронтовых

писем-треугольников, которые были единственной ниточкой, связывающей солдата с родными и близкими. После

мастер-класса

детям устроили чаепитие и провели экскурсию по музею.